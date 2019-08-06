06 Ağustos 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Olympiakos, Başakşehir maçına hazır

Olympiakos Başakşehir maçına hazır
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Medipol 'e konuk olacak , karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenman, maçın oynanacağı 3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Pedro Martins gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.

antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Olympiakos'un hocasından Başakşehir itirafı Olympiakos'un hocasından Başakşehir itirafı
İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi "İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi"
Başakşehir Avrupa'da avantaj peşinde Başakşehir Avrupa'da avantaj peşinde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör