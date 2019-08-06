06 Ağustos 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Antrenman, maçın oynanacağı 3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Pedro Martins gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.
Olympiakos, Başakşehir maçına hazır
Giriş Tarihi: 06.08.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Olympiakos, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenman, maçın oynanacağı 3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Pedro Martins gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.
Olympiakos antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"