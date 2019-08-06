Olympiakos, Başakşehir maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Olympiakos, karşılaşma öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenman, maçın oynanacağı 3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik direktör Pedro Martins gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı öğrenildi.



Olympiakos antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.