06 Ağustos 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir, Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir Olympiakos maçına hazır
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 06.08.2019

Medipol , Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu mücadelesinde yarın oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nun yanında yer alan antrenman sahasında yapılan son idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Teknik direktör gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Üç gruba ayrılan turuncu lacivertli oyuncular sonrasında pas oyunu gerçekleştirirken, çalışmalar taktik antrenmanla sonuçlandı.

'de tedbir amaçlı çalışmalarda yer almazken önemli bir durumunun olmadığı öğrenildi.

CAİÇARA KALEYE GEÇTİ

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Caiçara antrenman öncesinde kaleci eldivenlerini giyerek kaleye geçti. Birbirinden güzel kurtarışlar yapan Brezilyalı oyuncu takım arkadaşlarına zor anlar yaşattı.

Öte yandan turuncu lacivertli takım son çalışmasının ardından maç saatini beklemeye başladı.

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