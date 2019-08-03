03 Ağustos 2019, Cumartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları

Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 03.08.2019

, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında Yunan ekibi ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı.

İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Moldovalı stoper , çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü.

, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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