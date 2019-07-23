Medipol Başakşehir, AEK ile dostluk maçı yapacak
Medipol Başakşehir, Yunanistan temsilcisi AEK ile 31 Temmuz Çarşamba günü dostluk maçında karşı karşıya gelecek.
Medipol Başakşehir, Viktoria Plzen - Olympiakos karşılaşmasının galibiyle oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu öncesi son hazırlık maçında Yunanistan ekibi AEK karşılaşacak.
Turuncu-lacivertli ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da Atina'da Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile hazırlık maçı oynanacağı duyuruldu. Açıklamada, "Şampiyonlar Ligi sınavımız öncesi kökleri İstanbul'a dayanan AEK ile Atina'da dostluk karşılaşması oynayacağız. Dostça bir maç geçmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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