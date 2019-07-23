23 Temmuz 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir, AEK ile dostluk maçı yapacak

Başakşehir AEK ile dostluk maçı yapacak
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 23.07.2019

, temsilcisi ile Çarşamba günü dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

, - karşılaşmasının galibiyle oynayacağı 3'üncü eleme turu öncesi son hazırlık maçında ekibi karşılaşacak.

Turuncu-lacivertli ekibin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çarşamba günü saat 20.30'da Atina'da Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile hazırlık maçı oynanacağı duyuruldu. Açıklamada, "Şampiyonlar Ligi sınavımız öncesi kökleri 'a dayanan AEK ile Atina'da dostluk karşılaşması oynayacağız. Dostça bir maç geçmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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