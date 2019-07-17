17 Temmuz 2019, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı

Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 Giriş Tarihi: 17.07.2019

Futbol Takımı'nın, 2019-2020 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımıyla yeni formalar taraftarların beğenisine sunuldu.

Takımın forma sponsoru olan Macron firmasının Münih'teki merkezinde başlayan video, takımın üç önemli ismi Robinho ile yeni transferler ve Fredrik Gulbrandsen'in yeni sezon formaları ile görülmesiyle devam etti.

Gulbrandsen lacivert, Aziz Eraltay turuncu ve takımın yıldızı Robinho da alternatif olarak üretilen gri forma ile topla hünerlerini sergiledi.

'in yeni sezon formaları bugün satışa çıktı.

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