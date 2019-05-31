31 Mayıs 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Muhammet Demir, Başakşehir'de

Muhammet Demir imzaladı! İşte yeni takımı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 31.05.2019

ile sözleşmesi sona eren , Medipol ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki golcü futbolcu ligin son haftasında oynanan maçı sonrası Sivasspor tribünlerini selamlamıştı. Aradan geçen 1 hafta sonrası yıldız oyuncunun yeni adresi oldu.

Son olarak forması giyen ve sözleşmesinin bitmesiyle kırmızı beryalı ekip ile yollarını ayrına 'in teni rotası oldu. Golcü oyuncu, Medipol ile anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezonda 22 maça çıkarken 4 gol atmıştı. Muhammet Demir'in resmi sözleşmeyi kısa süre sonra imzalayacağı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR'İN İKİNCİ TRANSFERİ OLDU!

Başakşehir, Muhammet'ten önce 'i kadrosuna katmış ve bu için PSV'ye 1 milyon euro ödeyeceğini açıklamıştı. Muhammed Demir, Aziz Behich'ten sonra bu sezon Başakşehir'in ikinci transferi oldu.

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