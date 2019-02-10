11 Şubat 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den 'propaganda' tepkisi

Başakşehir'den 'propaganda' tepkisi
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 11.02.2019

Medipol , resmi yayınladığı resmi açıklamada hakemler ve kulüp üzerinde bir baskı yaratılmaya çalışıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

'in 21. haftasını lider kapatan Medipol , resmi flaş açıklama yayınladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, hakemler ve kulüp üzerine bir algı yaratılmaya çalışıldığı belirtildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Özellikle ligin ikinci yarısının başladığı günden itibaren, Başakşehir Futbol Kulübü hakkında sistemli bir şekilde oluşturulan olumsuz algı, ve bir çok asılsız iftiranın ardından, dün ve bugün Lig'in puan durumunu doğrudan etkileyen, son derece düşündürücü hakem hataları oluşmuştur. Başakşehir Futbol Kulübünün kollandığına dair yanlı propagandaların ne kadar asılsız ve aynı zamanda yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür. Bileğimizin hakkıyla kazandıklarımızı hakkani olmayan faktörlere yenik düşerek kaybetmemek için, elimizden gelen her şeyi, yine centilmenliğe yakışan bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz.''

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Erzurumspor'dan lidere çelme! Erzurumspor'dan lidere çelme!
Avcı: Şampiyonluk yarışında cebimiz dolu Avcı: "Şampiyonluk yarışında cebimiz dolu"
Erzurumspor'dan lidere çelme! Erzurumspor'dan lidere çelme!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör