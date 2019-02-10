Başakşehir'den 'propaganda' tepkisi
Medipol Başakşehir, resmi internet sitesinden yayınladığı resmi açıklamada hakemler ve kulüp üzerinde bir baskı yaratılmaya çalışıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasını lider kapatan Medipol Başakşehir, resmi internet sitesinden flaş açıklama yayınladı.
Başakşehir'den yapılan açıklamada, hakemler ve kulüp üzerine bir algı yaratılmaya çalışıldığı belirtildi.
Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Özellikle ligin ikinci yarısının başladığı günden itibaren, Başakşehir Futbol Kulübü hakkında sistemli bir şekilde oluşturulan olumsuz algı, ve bir çok asılsız iftiranın ardından, dün ve bugün Lig'in puan durumunu doğrudan etkileyen, son derece düşündürücü hakem hataları oluşmuştur. Başakşehir Futbol Kulübünün kollandığına dair yanlı propagandaların ne kadar asılsız ve aynı zamanda yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür. Bileğimizin hakkıyla kazandıklarımızı hakkani olmayan faktörlere yenik düşerek kaybetmemek için, elimizden gelen her şeyi, yine centilmenliğe yakışan bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz.''
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