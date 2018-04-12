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    12 Nisan 2018, Perşembe

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Abdullah Avcı'dan Arda Turan kararı!

    Abdullah Avcıdan Arda Turan kararı!
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 'a konuk olacak 'de çıkmazı yaşanıyor. Milli yıldız Galatasaray karşısında oynayacak mı? Teknik Direktör Abdullah Avcı Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan'ı ilk 11'de oynatıp oynatmama konusunda kararsızlık yaşarken, son kararını tecrübeli futbolcuyla yapacağı görüşmeden sonra verecek.

    Maçın stratejik planlamasını yapan teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündüren konuların başında geliyor. Sahaya süreceği 11 üzerinden taktik çalışmalara başlayan genç hocanın, 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu oynatıp oynatmama konusunda kararsızlığa düştüğü öğrenildi.

    Geldiğinden bu yana iki maçtır 90'ar dakika süre alan ve orta sahanın merkezinde oynayan Arda Turan'ı normal şartlarda sahaya sürmeyi planlayan Avcı'nın, deplasmanında taraftarların eski kaptanlarına yoğun tepki gösterebileceği endişesiyle öğrencisinin yıpranmasından çekiniyor. Tribündeki reaksiyonların Arda'yı duygusal yönden etkileyebileceğini düşünen Avcı'nm, tecrübeli oyuncuyla yapacağı görüşmenin ardından son kararını vereceği öğrenildi.

    ARDA'YA PANKART HAZIRLIĞI

    GalatasaraylI taraftarların, Başakşehir'e gitmesi nedeniyle eski kaptanlarına yönelik tepkileri sürüyor. Başkent dönüşü havalimanında "Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Arda, Sami Yen'e nasıl gelecek?" şeklindeki tezahüratlar yapılmıştı, nun, Arda Turan için pankart hazırlığı da yaptığı, bu oyuncunun yanı sıra Emre Belözoğlu'nu da baskı altına almak amacıyla protesto gösterileri yapılacağı öğrenildi. (Habertürk)

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