Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcuları Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Eyüp Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek pasta yaptı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcuları Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Eyüp Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek pasta yaptı.