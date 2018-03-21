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    21 Mart 2018, Çarşamba

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan down sendromlu çocuklara jest

    Arda ve Emreden anlamlı jest
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcuları Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Eyüp Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek pasta yaptı.

    Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcuları Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Eyüp Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek pasta yaptı.

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