21 Mart 2018, Çarşamba
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Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan down sendromlu çocuklara jest
Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcuları Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Eyüp Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek pasta yaptı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcuları Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Eyüp Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte down sendromlu çocuklarla bir araya gelerek pasta yaptı.
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