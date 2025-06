Son Köpek Balığı İstilası (The Last Sharknado) filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Ne zaman ve nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Anthony C. Ferrante'nin oturduğu Son Köpekbalığı İstilası isimli kurgu komedi ve felaket filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki Son Köpek Balığı İstilası (The Last Sharknado) fiilminin konusu nedir, oyuncuları kim? Son Köpek Balığı İstilası ne zaman ve nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

