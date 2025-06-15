Teşkilat 148. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 15 Haziran Pazar günü sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 148. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Altay'ın uzun zamandır aradığı Albay Nazım sonunda karşısındadır. Düşman ajanı Panter'in yerine geçmiş olan Albay Nazım yaptığı planları Altay'a açıklar.
Çatışma sırasında Kate, uranyum bombasını kaçırmıştır. Ekip bombayı kimin kaçırdığını tahmin ettikten sonra Kate'in peşine düşer. Bu sırada hala deşifre olmayan Korkut, Kate'in yanında gibi görünerek onun planlarını Karargah'a ulaştırır.
Altay, Korkut'un yardımıyla Kate'in bombayı sakladığı yeri öğrenmeye çalışırken düşmanın en yakınındakilerini hedef alır. Kate'in acımasız hamleleri devam ederken Altay onu durdurmak için elinden geleni yapacaktır.
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Altay: Tolga Sarıtaş
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Kate: Tuvana Türkay
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik