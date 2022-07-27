TEMMUZ FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | FED toplantısı ne zaman? Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak Temmuz ayı FED faiz kararı için geri sayım devam ederken, küresel piyasaların ortak gündem maddesi olan FED faiz kararına dair merak edilenler haberimizde...

TEMMUZ AYI FED KARARI AÇIKLANDI MI? | Fed toplantısının ne zaman yapılacağı ve Fed faiz kararının ne zaman açıklanacağı sorgulanmaya devam ediyor. Binlerce vatandaş tarafından merak edilen Temmuz ayı Fed toplantısı tarihi ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklama için geri sayım sürüyor. Peki, Temmuz ayında FED faiz kararı ne olacak? İşte merak edilenler...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN? TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yılın 5. FED toplantısı 14-15 Haziran tarihinde gerçekleştirildi ve gözler Temmuz ayında gerçekleştirilecek 6. FED toplantısına çevrildi.

Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek ve bu ayın FED faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'de duyurulacak.

TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Temmuz ayı FED faiz kararının 27 Temmuz Çarşamba günü açıklanmasının akabinde, detaylar haberimizde yer alacak.

HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

FED haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçekleşti.

Piyasaların merakla beklediği haziran ayı faiz kararının bu denli yüksek açıklanması piyasalarda şok etkisine neden oldu.

Haziran ayı faiz kararı 10-1 oyla alındı. Esther George faizin 75 baz puan artırılmasına karşı çıktı, 50 baz puan artırım için oy verdi. Fed yetkililerinin 2022 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

2022 YILI FED TOPLANTI TARİHLERİ