Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor 25 Mayıs 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da 25 Mayıs Pazar akşamı dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazanan gönüllüler olmuştu. Peki, Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor hız kesmeden devam ediyor. 25 Mayıs 2025 Pazar akşamı taraflar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mayıs Pazar günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar...

2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 25 Mayıs 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Haberimiz kazanan takım belli olduktan sonra güncellenecektir.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Aycan Yanaç oldu. İkinci dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadığı için Aycan Yanaç sonrası eleme düellosuna katılacak yarışmacı açıklanmadı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'ın 23 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan bölümünde eleme düellosu oynanmıştı. Düelloda Ayşe, Sevgi, Dilşah ve Meryem karşı karşıya gelmiş, Ayşe ve Dilşah'ın finale kaldığı gecede 5-0'lık skorla kazanan Ayşe olmuş ve Dilşah adaya veda etmişti.