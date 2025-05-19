Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. bölüm tek parça

Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 57. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor.19 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan 57. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi,19 Mayıs Pazartesi günü 57. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 57. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Kont Balian, kalesini kaybetmenin öfkesiyle okunu doğrulttuğunda, kimsenin hesaplamadığı bir şey olur ve Mila kendini Selahaddin'e siper eder. Şemse'nin doğum sancıları nihayete erer. Ali'nin doğumu, hem bir müjde hem de bir dönüm noktasıdır; hemen ardından Kerek'in fethi gerçekleşir. Öte yandan Kral Baldwin, siyasal zemini yatıştırmak adına Selahaddin'e barış teklifinde bulunmayı düşünür, ancak bunu sindirmekte zorlanır.

Bu sırada içerden gelen başka bir kriz patlak verir: Kadı Fazıl, Zeyneb'in şikâyetiyle Kaymaz tarafından zindana atılmış, durum Karategin aracılığıyla Sultan'a iletilmiştir. Selahaddin, yeni bir fitneyle daha yüz yüzedir. Bu karmaşadan faydalanmak isteyen William ise Kaymaz'la gizli ittifaklar kurarak altının gücüyle Selahaddin'e karşı bir cephe oluşturmanın peşindedir. Hedef açıktır: Eyyubîleri Müslümanların gözünde küçük düşürmek. Kraliçe Maria'nın planları da bu yöndedir: O, Balian'ın öfkesini yönlendirip, Selahaddin'in zayıf noktalarını açığa çıkarma çabası içindedir. Ancak bu çalkantılı dönemde yalnızca dış cephede değil, İslam dünyasında da tehlikeli fay hatları belirginleşmektedir.

Zengi soyundan gelen Mevdud'un oğlu olan İzzeddin Mesud, Selahaddin'in sultanlığını tanımadığını açıkça ilan eder; Zengi mirasını Selahaddin'e bırakmak istemez. Bu da Selahaddin'in yalnızca Haçlılarla değil, Müslüman kardeşleriyle de mücadele etmesi gerektiğini gösterir. Yine de Selahaddin, ümmeti bölmemek adına İzzeddin'i birliğe ve tevhide davet eder ancak bu çağrı yanıtsız kalır. Diğer yandan Guy, kendi ihtiraslarını bastıramaz hale gelmiş; Baldwin'in ruhen çöktüğünü, zırhının elinden alındığını düşünmektedir. Ona göre, artık yalnızca hafif bir esinti yeterlidir Baldwin'i devirmek için; ama önce Selahaddin'le barış sağlanmalıdır. Oyun derinleşmekte, cepheler çoğalmaktadır. Peki ya zafer kimin olacaktır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI

Selahaddin Eyyubi: Uğur Güneş

Şemse: Gökçe Türkan

Nureddin Zengi: Mehmet Ali Nuroğlu

İbelinli Balian: Ozan Dolunay

Karategin: Olgun Toker

Sibylla: Gülper Özdemir

Kral Amalrik: Devrim Evin

Luzinyanlı Guy: Berk Erçer

Mila: Elif Doğan

Kadı Fazıl: Uygar Özçelik

Cemşit: Barış Yıldız

Yaruki: Şahin Irmak

Surlu Wıllıam: Hakan Yufkacıgil

Adsız: Celal Al

Cevher: Sarp Aydınoğlu

Şaver: Atılgan Gümüş

Latif: Arif Diren

Ömer Mella: Erdinç Gülener

Melike: Ekin Türkmen

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. bölüm izle

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