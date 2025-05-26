KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi,26 Mayıs Pazartesi günü 58. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin final bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 58. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 58. bölüm izle
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 58. BÖLÜM ÖZETİ
Kudüs üzerindeki gölgeler derinleşirken, çatışmanın dili artık yalnızca kılıç değildir. "Bazı yangınlar söndürülmez, taşınır" sözleriyle başlayan bölüm, sadece silahların değil, iradenin konuşacağı bir sürece işaret eder. Artık "yanma değil, yakma vaktidir!". Hac kervanına saldırıp yağmalayan Chatillon, Kudüs'e bir asi olarak değil, halk gözünde bir kahraman olarak dönmüştür. Bu dönüş, pek çok olayı da beraberinde getirecektir. Artık barış bozulmuştur. Sultan'ın gazabı yaklaştıkça Kudüs'te endişe büyür. Ancak Balian, direnmekte kararlıdır.
Selahaddin, İslam birliğini zayıf gösteren sahte bir dağınıklık planlar. Kudüs'ü kuşatmak için tek yolun düşmanı dışarı çekmek olduğunu bilir. Mektuplar yazılır, elçiler gönderilir. Selahaddin'in ordusu ve düşmanla hesabını Hıttin meydanında görecek ve sonra Kudüs'e yürüyecektir.
Emirlerden bazıları, Haçlılardan intikam almak istemektedir: Kudüs'e girdiklerinde, Haçlılar ne yaptıysa aynısını yapmak istemektedirler. Selahaddin'in cevabı sarsıcıdır: "İntikam için öldüreceğiniz ilk esirleri kendi ellerimle sunacağım."
Ve nihayet beklenen an gelir.
Kutsal şehirde Haçlılar için umudun yerini tehdit ve korkunun aldığı bir dönem başlamıştır. Selahaddin'in Kudüs'e yönelik planı, her detayın ince ince hesaplandığı bir stratejiye dönüşür. Kudüs artık yalnızca bir şehir değil, ümmetin onurudur.
Kudüs'ün kaderi, adaletle öfke arasındaki ince çizgide belirlenmek üzeredir. Kudüs âşıklarının Kudüs'e kavuşmasına artık çok az kalmıştır.
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI
Selahaddin Eyyubi: Uğur Güneş
Şemse: Gökçe Türkan
Nureddin Zengi: Mehmet Ali Nuroğlu
İbelinli Balian: Ozan Dolunay
Karategin: Olgun Toker
Sibylla: Gülper Özdemir
Kral Amalrik: Devrim Evin
Luzinyanlı Guy: Berk Erçer
Mila: Elif Doğan
Kadı Fazıl: Uygar Özçelik
Cemşit: Barış Yıldız
Yaruki: Şahin Irmak
Surlu Wıllıam: Hakan Yufkacıgil
Adsız: Celal Al
Cevher: Sarp Aydınoğlu
Şaver: Atılgan Gümüş
Latif: Arif Diren
Ömer Mella: Erdinç Gülener
Melike: Ekin Türkmen
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 58. bölüm izle
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