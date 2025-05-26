Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 58. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Bu hafta yayınlanacak yeni bölüm ile ekranlara veda edecek Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 26 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan final bölümü için tüm detayları haberimizde derledik.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi,26 Mayıs Pazartesi günü 58. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin final bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 58. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 58. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 58. BÖLÜM ÖZETİ

Kudüs üzerindeki gölgeler derinleşirken, çatışmanın dili artık yalnızca kılıç değildir. "Bazı yangınlar söndürülmez, taşınır" sözleriyle başlayan bölüm, sadece silahların değil, iradenin konuşacağı bir sürece işaret eder. Artık "yanma değil, yakma vaktidir!". Hac kervanına saldırıp yağmalayan Chatillon, Kudüs'e bir asi olarak değil, halk gözünde bir kahraman olarak dönmüştür. Bu dönüş, pek çok olayı da beraberinde getirecektir. Artık barış bozulmuştur. Sultan'ın gazabı yaklaştıkça Kudüs'te endişe büyür. Ancak Balian, direnmekte kararlıdır.

Selahaddin, İslam birliğini zayıf gösteren sahte bir dağınıklık planlar. Kudüs'ü kuşatmak için tek yolun düşmanı dışarı çekmek olduğunu bilir. Mektuplar yazılır, elçiler gönderilir. Selahaddin'in ordusu ve düşmanla hesabını Hıttin meydanında görecek ve sonra Kudüs'e yürüyecektir.

Emirlerden bazıları, Haçlılardan intikam almak istemektedir: Kudüs'e girdiklerinde, Haçlılar ne yaptıysa aynısını yapmak istemektedirler. Selahaddin'in cevabı sarsıcıdır: "İntikam için öldüreceğiniz ilk esirleri kendi ellerimle sunacağım."

Ve nihayet beklenen an gelir.

Kutsal şehirde Haçlılar için umudun yerini tehdit ve korkunun aldığı bir dönem başlamıştır. Selahaddin'in Kudüs'e yönelik planı, her detayın ince ince hesaplandığı bir stratejiye dönüşür. Kudüs artık yalnızca bir şehir değil, ümmetin onurudur.

Kudüs'ün kaderi, adaletle öfke arasındaki ince çizgide belirlenmek üzeredir. Kudüs âşıklarının Kudüs'e kavuşmasına artık çok az kalmıştır.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI

Selahaddin Eyyubi: Uğur Güneş

Şemse: Gökçe Türkan

Nureddin Zengi: Mehmet Ali Nuroğlu

İbelinli Balian: Ozan Dolunay

Karategin: Olgun Toker

Sibylla: Gülper Özdemir

Kral Amalrik: Devrim Evin

Luzinyanlı Guy: Berk Erçer

Mila: Elif Doğan

Kadı Fazıl: Uygar Özçelik

Cemşit: Barış Yıldız

Yaruki: Şahin Irmak

Surlu Wıllıam: Hakan Yufkacıgil

Adsız: Celal Al

Cevher: Sarp Aydınoğlu

Şaver: Atılgan Gümüş

Latif: Arif Diren

Ömer Mella: Erdinç Gülener

Melike: Ekin Türkmen

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 58. bölüm izle

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