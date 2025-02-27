Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak. ATV ekranlarından yayınlanan Zembilli dizisi 9. bölüm izle tek parça full, Zembilli dizisi son bölüm tek parça izle detayları haberimizde...

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ZEMBİLLİ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Adem, İlyas'ın serbest kaldığını öğrenip kapısına dayanınca Adem ve İlyas birbirine girerler. Adem ve Fidan ailelerinden habersiz evlenmeye karar verirler.

Kadir ve Nuran ise yeni hayatları için ev arayışındalar. Düğünden kaçıp Tarık, Kadir, Vahit ve İshak'ın başına bela olan kaçak gelin Didem, kasabada kayıplara karışır.

ZEMBİLLİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Davud Harmancı (Kadim Yaşar): Murad ve Fidan'ın babası, kasaba meydanındaki kahvenin sahibidir. Herkesin saygı duyduğu, efendi, sözüne güvenilir, akıllı bir adamdır. Bekir Doğramacı (Murat Akkoyunlu): Kadir ve Selvi'nin babasıdır. Her şeye muhalif, memnuniyetsiz, dediğim dedik, inatçı bir adamdır. Refik'le her konuda yaptıkları ağız dalaşı 40 yıldır bitmemiştir. Ayakkabı tamircisidir.

Refik Taşçı (Ruhi Sarı): Nuran, Gülnur ve Osman'ın babasıdır. Kasabanın en hali vakti yerinde insanıdır. Nalbur dükkanı vardır. Davud'un kahvesinde oturmak, Bekir'le tartışmak en zevk aldığı şeylerdir. İdris Selek (Murat Kılıç): Esma'nın babasıdır. Vicdanıyla karısının baskısı arasında kalan, biraz basiretsiz bir adamdır. O an kimin dediği aklına yatıyorsa, ona göre karar değiştirebilir.

Halis Kozlu (Hilmi Özçelik): Adem'in babasıdır. Eski pehlivan, hevesi kursağında kalan, itibarına düşkün, sert bir adamdır. Duygularını göstermeyi beceremez.

ZEMBİLLİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.