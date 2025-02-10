Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 13. bölümü ile ekrana geldi. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Uzak Şehir son bölüm izle, Uzak Şehir dizisi 13. bölüm izle full aramalarının sonuçları haberimizde...

Kanal D'nin yeni soluklu dizisi Uzak Şehir izleyicilerin dikkatini çekti. Kanada ve Mardin arasında bağlantı kurulan dizinin oyuncu kadrosu da göz kamaştırıyor. Uzak Şehir dizisi 13. bölüm izle full, Uzak Şehir son bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM ÖZETİ

Alya'nın Albora topraklarından kaçıp gidememesi Cihan'ın ise onu gördüğü halde durdurmaması aralarında sonu gelmeyen soruların başlangıcı olur. İkisinin de aralarındaki bağın giderek derinleşmesi içlerinde huzursuzluğa yol açarken Alya'nın gitmediğini gören Mine ise Cihan'la Alya'nın birbirlerine yaklaşmasından korkup bunu engellemek için kendince bir plan yapar. Ecmel Kaya'yla Zerrin'i ayırmak için Mahmut'la iş birliği yapar. Nare Zerrin'in kendi gibi bir geleceği olmasın diye Şahin'den yardım isterken Ecmel'e karşı öfkesinden dolayı Şahin'e de çok ağır konuşur.

Öte yandan Ecmel Cihan'ı devirmek için Demir'le yaptığı anlaşmaya Şahin'i de çekmek için baskı kurar. Şahin anlaşmanın şartlarını öğrendiğinde Cihan'ın tam karşısında olacağını anlar. Alya görev için hastane dışına çıkarken Cihan da onu güvenliği için yalnız bırakmaz. Gittikleri yerde Cihan'ın başına gelen talihsiz durum ikisinin biraz daha birbirlerine yaklaşmalarına neden olurken Cihan, Alya'yı hiç beklemediği bir şekilde şaşırtacaktır.

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.