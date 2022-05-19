Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maç öncesi hazırlıklarına devam etti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2022- 20:32