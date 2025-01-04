Midway filmi konusu | Midway filminin oyuncuları kim?

Midway filminin konusu gündemde yerini aldı. Midway ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Roland Emmerich'in oturduğu Midway filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Midway filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Midway filminin konusu ne? Midway oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MIDWAY KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi'ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.

MIDWAY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ed Skrein

Woody Harrelson

Patrick Wilson

Luke Evans

Aaron Eckhart

Dennis Quaid

Mandy Moore

Nick Jona

Luke Kleintank

Reyn Halford

Keean Johnson

Tadanobu Asano

Darren Criss

Brandon Sklenar

Etsushi Toyokawa

Jun Kunimura

Alexander Ludwig

Jason New

Mark Rolston

Jake Weber

Cameron Brodeur

James Carpinello

Peter Shinkoda

Hiro Kanagawa