TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 22 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 125. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 125. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 125. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 125. yeni ve 22 Aralık Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

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TEŞKİLAT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Neslihan ve Altay, İhsan Hoca ile birlikte Makinist tarafından tuzağa düşürülür. Asansör Makinist'in kontrolündeyken Altay kurtuluş yolu bulmak için büyük riskler alır.

Korkut ona ve Hamdi'ye kurulan tuzağın peşini bırakmaz. Bunun arkasında olanlara cezasını vermekte kararlıdır ama onu farklı zorluklar beklemektedir.

Altay, üvey abisi Tufan ile karşı karşıya gelirken Neslihan da İrfan Hoca'nın Albay Nazım'ı tanıdığını öğrenmiştir. İkisi de farkında olmasalar da geçmişleri ile karşı karşıya geleceklerdir. Ama ne olursa olsun Kraliçe'nin onlara bu yolda engel olmasına izin vermeyeceklerdir.

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