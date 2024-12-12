Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 87. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 87. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 867 bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin 87. bölümü 13 Aralık Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 87. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 87. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran ve Ferit arasındaki tartışmalar artış gösterirken, yalıda duygusal ve gerilim dolu yüzleşmeler yaşanır; bunlar ortaya çıkan aile sırlarının habercisidir. Suna'nın doktor ziyareti ve aldığı şok edici haber, Seyran'ın kendi korkularıyla yüzleşmesine sebep olurken, Betül ve Tayfun arasındaki sır perdesi iyice derinleşir.

Aileyi iflas etmekten kurtarmaya çalışan Ferit, Suna ile beklenmedik bir iş birliği içerisine girerek büyük bir risk alır ve herkesi bir çıkmazın eşiğine getirir. Diğer yandan geçmişin yükleriyle yüzleşen Halis Ağa'nın Ferit'e devredeceği tarihi bir emanet, hem aile içi dengeleri hem de geleceği şekillendirecektir.

YALI ÇAPKINI 87. BÖLÜM İZLE 🎬

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