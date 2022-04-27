Ramazan ayının son Teravih namazı ne zaman, hangi gün kılınacak? 2022 son teravih namazı tarihi!

Ramazan ayında iftarın ardından teravih namazı kılmak için camiiye giden binlerce Müslüman bu yıl son teravih namazının ne zaman kılınacağını araştırmaya devam ediyor. Ramazan ayının başlamasıyla beraber kılınan teravih namazının son günü, 2022 yılının son teravih namazının ne zaman kılınacağı ve 2022 Ramazan ayının son teravih tarihinin hangi güne denk geldiğine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022- 12:00