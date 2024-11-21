Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 84. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 84. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 84. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin 84. bölümü 22 Kasım Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 84. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 84. BÖLÜM ÖZETİ

Geçmişinde Seyran'la yaşadığı korkularla yüzleşip tüm olanlara bir perde çeken Ferit, nihayet kalbinin derinliklerindeki gerçek duygularıyla yüzleşir. Halis Ağa'dan duyduklarından güç alan Seyran ise, Ferit'i bir kez daha kaybetmemek için her şeyi göze alarak etkili bir rest çeker. Seyran'ı kaybetme korkusuyla sarsılan Ferit, kendini hiç beklemediği bir anda Diyar'ın kapısında bulur. Diyar, Ferit'ten aklına bile getirmediği sözler duyacaktır.

İki kadının bu zorlu mücadelesi arasında kalan Ferit, kimseyi incitmeden hem duygularını korumaya çalışacak hem de aklının ona çizdiği yolda ilerlemek için çaba gösterecektir. Fakat bu süreç onu derinden yıpratacaktır. Öte yandan Ferit'i kaybetmemekte kararlı olan Diyar, sonunda bir adım atarak yalıdaki herkesi şaşırtacak büyük bir gelişmeye yol açacaktır. Artık iki kadın arasında kaçınılmaz bir çekişme başlayacaktır.

YALI ÇAPKINI 84. BÖLÜM İZLE 🎬

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