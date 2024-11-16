Ekranların yeni dizisi Yalan, Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkacak. 24. yeni bölümü ile ekranlara gelen olan Yalan dizisi, kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yalan 24. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

YALAN 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN 24. BÖLÜM ÖZETİ

Duru'nun şikayetiyle sorgulanan Hülya, Cengiz ve Berrin, Melike'nin de işin içinde olduğunu söyler ama Hazal, Melike'yi kurtarmak için hiç kimsenin beklemediği bir anda büyük bir hamle yapar. Nikah masasından kalkan Yusuf ve Hazal'ın Zehra'nın karşısına dikilmesiyle ortalık birbirine girer. Kadir ve Melike onları durdurmaya çalışsa da artık çok geçtir. Ama en beklenmedik tepki Zehra'dan gelir. Melike, Zehra'ya gerçekleri söylemek için ısrar etse de Kadir biraz zaman kazanmak için onu durdurur. Her zaman Duru'nun yanında olan Tuna da Melike'yi şikâyet etmesinden sonra yine Duru ile tartışır.

Vicdan azabıyla kıvranan Tuna sonunda kendisinin de baştan beri gerçeği bilip sakladığını itiraf eder. Duru en güvenliği kişiden de büyük bir yara almış olur. Seher evliliklerini kurtarmak için Kadir'e öğrendiği sırlarla şantaj yaparken Kadir ona rest çeker ve sonunda ikili arasında gizli bir anlaşma yapılır. Seher bu anlaşmaya rağmen Melike'den kurtulmayı kafasına koymuştur. Bunun için de Yusuf'a bilenmiş olan Berrin'le beklenmedik bir ittifak kurar. Berrin ve Seher'in gizli planlarıyla Hazal ve Yusuf'un düğün gecesi herkesin hayatını kabusa çeviren bir cehenneme dönüşür.

YALAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN YALAN TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aslıhan Güner

Feyyaz Duman

Eylül Tumbar

Yeşim Ceren Bozoğlu

Özge Borak

Emir Benderlioğlu

Serra Pirinç

Atakan Hoşgören

Renan Bilek

Kubilay Tunçer

Zeynep Eronat