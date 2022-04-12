EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 - Salı günü düzenlenecek Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Toplantı sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyesindeki artışı açıklaması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyesindeki artışı merak eden vatandaşlar, arama motorlarında emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından emekli vatandaşlara merakla beklediği konu kesinlik kazanacak. Kabine Toplantısı'nın ardından Halka Sesleniş konuşması yapması beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi artışını da açıklaması gündemde. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte yanıtı...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oranın da ikramiye artışına uygulanabileceği öngörüldü. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda da asgari ücret tutarında ödeme yapılması. Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak ve Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

Bankaların verdiği promosyon da emekli maaşına göre belirlenecek. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödenecek.