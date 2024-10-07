Başrollerini Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği Karadut dizisi atv'de yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen takipçileri "Karadut dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Karadut 4. bölüm fragmanı" sorguları yapıyor. Detaylar haberimizde...
KARADUT 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KARADUT GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Gördükleriyle sarsılan Çetin, kızına dünyayı dar etmeye başlar. Rutin bir mezarlık ziyaretinde Zuhal'e kestiği cezayla herkesi dehşete düşürür. Erdem ailesi farklı farklı krizlerle boğuşurken hala ayağı alçıda olan Begüm kendisine yeterince ilgi gösterilmemesinden şikayetçidir.
Okulda zor günler yaşamaya devam ederken savunmasına gelen biri sonunda Begüm'ün yüzünü güldürecektir. Alp'in tehditleriyle boğuşan Aslı, şikayetçi olmak ile başına gelenleri saklamak arasında kararsız kalır. Zuhal, Alp'e boyun eğmemesini öğütlerken kardeşlerinden önce babasının iyiliğini düşünen Figen ise Aslı'nın cesaretini kırar. Ancak Alp'in beklenmedik bir hamlesi Aslı'yı kesin bir karar vermeye sürükler.
KARADUT OYUNCULARI KİMLERDİR?
Şükrü Özyıldız
İrem Helvacıoğlu
Aslı İnandık
Burak Dakak
Selin Türkmen
Ebrar Karabakan
Onur Gürçay
Naz Elmas
Rami Narin
Elif Nur Kerkük
Yaşar Aydınlıoğlu
İpek Ayaz Kortunç
Engin Şenkan