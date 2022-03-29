Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada "Gazap Üzümleri adlı kitabının yazarı kim?" sorusunun yanıtı aratılmaya başlandı. Peki, Gazap Üzümleri romanını hangi yazar yazmıştır? Gazap Üzümleri kitabının konusu nedir? İşte detaylar...

atv ekranlarının sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan bir sorunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri, "Gazap Üzümleri romanının konusu ne?" sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Gazap Üzümleri romanını kim yazmıştır? Gazap Üzümleri romanının konusu nedir? İşte Gazap Üzümleri romanıyla ilgili tüm bilgiler...

GAZAP ÜZÜMLERİ KİTABININ YAZARI KİMDİR?

A: Franz Kafka

B: John Steinback

C: Jack London

D: William Faulkner

Doğru cevap: B: John Steinback

GAZAP ÜZÜMLERİ'NİN KONUSU NEDİR?

Gazap Üzümleri romanında Amerika'da 1930'lu yılların ekonomik kriz dönemlerini, insanlığın dramını etkileyici bir dille anlatılmaktadır. Joad ailesinin özelinden, genele yansıyan bakış açısıyla emekçi insanları konu alan kitap, dünyanın önde gelen ve en çok okunan klasiklerinden biridir.

1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, aslında Amerika'da başlamıştır. Küçük toprak sahiplerinin bankalar ve tüccarlar tarafından aldatıldığı, insanların kuraklık, yoksulluk, zorbalık veya sadece açlık yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve 1930'larda 3 milyon insanın Kaliforniya'ya yeni bir yaşama başlamak için yerleştiği zor yıllarda, bireysel ailenin parçalanışı anlatılırken aynı zamanda bütün göçmenlerin de tek bir aile haline gelişi vurgulanmaktadır.