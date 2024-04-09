Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım belli oldu mu? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI? Survivor 9 Nisan Salı

Survivor dokunulmazlık oyunu kazanan takım belli oldu mu? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI? Survivor 9 Nisan Salı

Survivor All Star 2024, 9 Nisan Salı günü dokunulmazlık oyunuyla seyircisi karşısına çıktı. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 9 Nisan Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 9 Nisan Salı Survivor'da kazanan takım ve yaşananlar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 10.04.2024- 00:06 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024- 16:43