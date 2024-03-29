Yan Oda, Şevval Sam ve Caner Cindoruk'un hayat verdiği başrollerle izleyici tarafından tam not aldı. Her cumartesi izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu. İşte Yan Oda 5. bölüm fragmanı ve detaylar...

Yan Oda dizisi Star TV ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Her hafta Cumartesi akşamları yayınlanan dizide Şevval Sam, Caner Cindoruk, Melek Baykal, Nazan Kesal gibi usta oyuncular yer alıyor. Yan Oda 5. bölüm fragmanı ve detayları sizler için derledik.

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YAN ODA GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Nurcihan'ın Taylan'ı ayartmaya çalışmakla suçladığı Şelale büyük bir hüzün ve şok yaşarken, torununun böyle suçlanmasına çok öfkelenen Cevale duruma müdahale eder. Taylan, durumun öyle olmadığını anlatmaya çalışırken, Fikret'in Şelale'ye destek vermesi Nurcihan'ı hayal kırıklığına uğratır. Meseleden rahatsız olan Sevgi, Şelale'yi Taylan'dan uzak durması konusunda uyarır. Taylan özür dilese de Şelale ona öfkelidir.

Fikret'in ise Sevgi'ye dair duyduğu şüpheler henüz sonlanmamıştır. Sevgi'nin huzurunu bozmak isteyen Nurcihan, devreye Sümer'i sokar. Şelale ve Taylan, ev halkının gözünde kendilerini temize çıkarabilmek için durumu kurtaracak bir adım atarlar. Aralarındaki çatışmalar sürse de birbirlerinin çekimine kapılan ikili, daha yakın olabilmek için bir plan düşünürler. Güven konusunda sorun yaşayan Fikret ise onu çok zorlayan bir gelişmeyle karşı karşıyadır.

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YAN ODA OYUNCULARI

Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Melek Baykal, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak, Derya Karadaş, Nezaket Erden, Bülent Polat, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Çetin, Nilsu Yılmaz, Samet Kaan Kuyucu, İrem Kübra Bakırtaş,