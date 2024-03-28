atv ekranlarından izleyici karşısına geçen Ateş Kuşları 50. bölümü ile yine Cuma akşamı yayınlanıyor. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ateş Kuşları, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ateş Kuşları 50. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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ATEŞ KUŞLARI 50. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 50. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 50. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 50. bölüm bilgileri...

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Pamir'i Çino'nun yanında gören Ali için tek amaç, eski düşman Çino'nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktır artık. Fevri ve hesapsız hamleleri Ali'yi zor duruma sokacak, onun bu haliyle asıl zorluğa düşen ise daha büyük bir amaca hizmet eden Barbar olacak.

Gülayşe'nin karnına vurmaya başlayan sancılar herkesin aklına aynı soruyu getirecek... Çiçeği burnunda çifti hangi yeni gelişmeler beklemekte?

Ayça'yı, Kara ve Sultan'ı ihbar etmekten vazgeçirmeye çalışan Zıpkın'ın son hamlesi ne olacak? Çino'nun ipliğini pazara çıkarmaya çalışan Ali'nin başına nasıl bir iş açılacak?

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ATEŞ KUŞLARI 50. bölüm fragmanı izle

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)