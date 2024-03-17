SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 17 Mart Pazar | Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

Survivor All Star 2024, 17 Mart Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 17 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 17 Mart Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2024- 00:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024- 00:32