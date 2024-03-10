SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 10 Mart Pazar - Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı kim oldu?

Survivor All Star 2024 10 Mart Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 10 Mart Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 10 Mart Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2024- 00:01