Survivor All Star 2024'te heyecan, 6 Mart Çarşamba günü yayınlanan bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 6 Mart Survivor iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

SURVIVOR ALL STAR İLETİŞİM OYUNU | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam iletişim oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 6 Mart Survivor iletişim oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 6 Mart Çarşamba akşamı oynanan iletişim oyununu MAVİ TAKIM kazandı