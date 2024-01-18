KARA son bölüm İZLE tek parça

Show TV ekranlarının yeni soluklu dizisi Kara 3. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Kara yeni bölümü her perşembe saat 20.00'de yayınlanıyor. Dizinin başrollerini İlker Kaleli ve Öykü Karayel paylaşıyor. Kara 3. bölüm FULL izleme linki haberimizde...

Kara dizisi ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Show TV'nin yeni dizisi Kara yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kara 3. bölüm izle", "Show TV Kara 3. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kara 3. bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'nin yeni dizisi Kara 3. bölümü ile ilgili detaylar...

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KARA 3. YENİ BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Kara ve Zeynep birlikte mahalledeyken Zeynep, önceki gün evine giren hırsızın orada olduğunu görünce her şeyi nihayete erdirmek için orayı terk eder ve polise gider. Tüm olanlardan sonra pes etmeyen Kara, ekibiyle birlikte çaldıkları silahlarla Rauf'u hüsrana uğratacakken, Rauf onlardan bir adım öndedir.

Kara için durmak yoktur ama önce Zeynep'in gönlünü almalıdır. Kara, Rauf'un herkesten sakladığı bir şey olduğunu fark edince büyük planını başlatır. Zeynep'i de işin içine kattığı büyük plan Rauf'un en kişisel savaşlarından birisi olacaktır.