Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula 13 Ocak Cumartesi 2024

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '13 Ocak Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 13 Ocak Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 118 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2024- 22:01 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024- 22:01