MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? İşte 21 Eylül MasterChef All Star eleme adayları

MasterChef All Star'da haftanın üçüncü takım oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Mavi ve kırmızı takımlar, en iyi yemekleri yapmak için tezgah başına geçti. Zrolu yarışmanın ardından iki eleme adayı daha belirlendi. Peki MasterChef All Star'da eleme adayları kimler oldu? Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Bütün detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2023- 01:00