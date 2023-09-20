MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? İşte 20 Eylül MasterChef eleme adayları

MasterChef All Star'da haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımlar, en iyi yemekleri yapmak için tezgah başına geçti. Yapılan mücadelenin ardından iki eleme adayı daha belli oldu. Peki MasterChef eleme adayı kim oldu? Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2023- 02:00