Wonder Women 1984 filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Wonder Women 1984 filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Patty Jenkins'in yönettiği ve başrollerinde Gal Gadot yer aldığı film hakkında sorgulanan Wonder Women 1984 filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

WONDER WOMEN 1984 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gal Gadot'un süper kahramanı canlandırdığı Wonder Woman 1984, Diana Prince'in zengin iş insanı Max Lord ve trajik bir olay sonucu kötü birine dönüşen Cheetah'a karşı olan mücadelesini anlatıyor.

WONDER WOMEN 1984 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?