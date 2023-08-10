MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? 10 Ağustos MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Çekişmeli yarışmada Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan dokunulmazlık oyununda menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Böylelikle kaybeden takımdan eleme adayları çıkarıldı. Yarışmanın son bölümüne ilişkin detayları merak edenler son dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2023- 02:30 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023- 02:30