Emre Yücelen, TRT 1'in yeni şarkı yarışması olan Sen Türkülerini Söyle'de jüri koltuğunda yer almasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sevilen şarkıcı Yücelen hakkında arama motorlarında araştırılan 'Emre Yücelen kimdir, nereli? Emre Yücelen kaç yaşında, evli mi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

EMRE YÜCELEN KİMDİR? | TRT 1'in yaz sezonunda yayına soktuğu Sen Türkülerini Söyle adlı yarışma programı, konseptiyle olduğu kadar jüri üyeleriyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Birbirinden değerli ses sanatçılarını bünyesine katan yarışmada, adayları puanlayan isimlerden bir tanesi de Emre Yücelen oldu. Peki Emre Yücelen kimdir, nereli? Emre Yücelen kaç yaşında, evli mi? İşte detaylar...

EMRE YÜCELEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

Emre Yücelen 26 Temmuz 1976 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya geldi. Müzik ile ilk tanışması ortaokul yıllarında babasının hediye ettiği klasik gitarla başladı. Lise yıllarında ilk müzik grubu olan ''Etwox' u kurdu.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Opera – Şan bölümünü kazandı. Aynı dönem Kocaeli üniversitesinde 2 sene Jeoloji Mühendisliği eğitimi gördü. Bu dönemde bir süre okul şenliklerinde Solo ve Rock grupları ile sahne aldı.

2004 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünden mezun olup, gitar piyano, bağlama, ud ve ney çalmaktadır. 2010 yılında ilk solo albümü Kelebek'i yayınladı.

2013 yılında Müzik Yapım Firması Yücelen Müzik'i kurdu. Youtube kanalında Ses Analizleri, Müzikal Geziler , Stüdyo Sohbetleri gibi birçok müzik projesi yapmakta ve geliştirmektedir.