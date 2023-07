📺Vermem Seni Ellere 3. BÖLÜM İZLE

VERMEM SEN─░ ELLERE 3. B├ľL├ťM ─░ZLE | atv ekranlar─▒ yaz sezonunu, fragmanlar─▒yla seyircileri ekran ba┼č─▒na kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Vermem Seni Ellere ile a├žt─▒. Ba┼čar─▒l─▒ oyuncu kadrosunun yan─▒ s─▒ra ba┼čar─▒l─▒ hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 3. b├Âl├╝m konusu ve detaylar─▒n─▒ haberimizde derledik.

Mehmet, Zeli┼č'in en b├╝y├╝k derdini ├ž├Âzm├╝┼č, onun borcunu ├Âdemi┼čtir. Mehmet, bu hareketiyle Zeli┼č'in g├╝venini kazanaca─č─▒n─▒ zannederken tam tersi olur. Zeli┼č, onu kesinlikle k├Âyde istememektedir. Bunun sebini ise sadece Asl─▒ tahmin etmektedir. Zeli┼č, g├Âz g├Âre g├Âre a┼čktan ka├žmaktad─▒r. Ama Mehmet'in obay─▒ terk etmeye niyeti yoktur. Zeli┼č'in ve Ta┼čk─▒ranl─▒lar'─▒n g├╝venini kazanmak i├žin her ┼čeyi yapacakt─▒r. Neyse ki bekledi─či f─▒rsat, aya─č─▒na gelir. M─▒st─▒k'─▒n kirvesi olacakt─▒r. Mehmet i├žin i┼čler yoluna girmeye ba┼člam─▒┼čt─▒r. Hem Ta┼čk─▒ran'daki yerini sa─člamla┼čt─▒rmaktad─▒r, hem de kuraca─č─▒ tesis i├žin arad─▒─č─▒ yat─▒r─▒mc─▒y─▒ bulmak ├╝zeredir. K─▒van├ž ve U─čur, yat─▒r─▒mc─▒y─▒ ikna etmi┼čken, Mehmet hayallerine kavu┼čmak ├╝zereyken yine olanlar olur, talihsizlik Mehmet'in pe┼čini b─▒rakmaz. Mehmet, kendini Ta┼čk─▒ranl─▒lara kabul ettirmeye yemin etmi┼čtir, bu u─čurda gerekirse yat─▒r─▒mc─▒y─▒ bile g├Âz├╝ g├Ârmeyecektir. Tam her ┼čey yoluna girmi┼čken; Mehmet kendisinden bekleneni, fazlas─▒yla yerine getirmi┼č, Zeli┼č'in de g├Âz├╝ne girmi┼čken hi├ž ummad─▒─č─▒ bir ┼čeyle kar┼č─▒la┼č─▒r. Bu sefer ba┼č─▒, her zamankinden ├žok daha b├╝y├╝k bir beladad─▒r.

