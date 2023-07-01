Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 1 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin haftada 3 kez çekilişini gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto için verilecek ikramiye tutarı 229 milyon TL'ye ulaştı. 1 Temmuz Cumartesi günü yapılacak çekiliş için arama motorlarında araştırma yapan şans oyunu severler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 1 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları' konularını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2023- 15:10 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023- 15:10