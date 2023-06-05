Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Haziran Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
5 HAZİRAN PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Haziran Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.
3 HAZİRAN ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
24-26-43-54-62-85 Joker:8 SüperStar:43
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