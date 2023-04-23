SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 23 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı belli oldu!

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 23 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor'da heyecan yeni bölümü ile devam etti. Son olarak yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık için mücadele verdiler ve yeni eleme adayı belli oldu. Peki 23 Nisan Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? İşte haberin detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2023- 02:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023- 02:00