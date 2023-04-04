Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı, efsane kadrosuyla olduğu kadar özgün konusuyla da dikkatleri üzerine çeken Aile dizisi, ilk bölümüyle ekrana gelecek. Show TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Diziseverlerin heyecanla beklediği Aile hakkında arama motorlarında araştırılan 'Aile ilk bölüm izle, SHOW TV Aile dizisi 5. bölüm tek parça full izle - Aile yeni bölüm canlı izle' konularını haberimizde derledik...

AİLE 5. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının yeni dizisi Aile, ilk bölümüyle ekrana geliyor. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 5. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Aile 5. bölüm izle, SHOW TV Aile ilk bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 5. bölüm tek parça' sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 5. bölüm bilgileri...

AİLE 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 5. BÖLÜM KONUSU

Çiftliğe yapılan silahlı saldırıyla birlikte Devin, hayatının belki de en zor günlerini yaşarken sadece bir kişinin desteğine ihtiyaç duyar: Aslan.

Ancak Aslan yerine kendini bir koruma ordusuyla bulur. Hülya ise başta Devin olmak üzere aile üyeleri üstündeki baskıyı iyice arttırır. Saldırıyı kimin düzenlediği bulunana kadar çiftlikte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılır.

Soykan ailesinin karanlığıyla yüzleştikçe Aslan'a dair inandığı doğruları sorgulamaya başlayan Devin, bir cevap bulmak için Cihan'ın kapısını çalar. Aslan'ı tanımaya çalışırken kendi içindeki karanlıkla da tanışacaktır.

Aslan'ın odağında ise Eko'yu vuran kişiyi bulmak vardır. Bu saldırıdan menfaati olabilecek herkes Aslan için şüphelidir.

Sonunda perde aralanır… Aslan, saldırıyı düzenleyen kişinin kim olduğunu bulur. Şimdi intikam vaktidir. Ancak Devin, Aslan'dan bu işi bir kan davasına dönüştürmemesi için söz vermesini ister. Hülya; Aslan ve Devin'i çiftliğe getirmek için planlarını işletirken acaba Aslan, Devin'e verdiği sözü tutabilecek midir?

AİLE 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ KONUSU

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nejat İşler

Canan Ergüder

Ushan Çakır

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

Mert Denizmen

Ecem Simge Yurdatapan

Levent Ülgen

Emel Göksu

Nur Sürer

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