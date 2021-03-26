Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Mart 2021 tarihinde yapılan 220 bin 985 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.081, hasta sayısı 1.253 olarak açıklanırken; 153 kişi hayatını kaybetti, 20.208 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 149 bin 094 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Mart 2021 tarihinde yapılan 220 bin 985 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.081, hasta sayısı 1.253 olarak açıklanırken; 153 kişi hayatını kaybetti, 20.208 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 149 bin 094 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 37 milyon 433 bin 913, toplam vaka sayısı 3 milyon 149 bin 094, toplam vefat sayısı 30 bin 772, ağır hasta sayısı 1.810, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 921 bin 037 olarak yer aldı.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ