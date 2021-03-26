26 Mart 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 26 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 Giriş Tarihi: 26.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Mart 2021 tarihinde yapılan 220 bin 985 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.081, hasta sayısı 1.253 olarak açıklanırken; 153 kişi hayatını kaybetti, 20.208 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 149 bin 094 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Mart 2021 tarihinde yapılan 220 bin 985 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.081, hasta sayısı 1.253 olarak açıklanırken; 153 kişi hayatını kaybetti, 20.208 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 149 bin 094 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 37 milyon 433 bin 913, toplam vaka sayısı 3 milyon 149 bin 094, toplam vefat sayısı 30 bin 772, ağır hasta sayısı 1.810, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 921 bin 037 olarak yer aldı.

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