Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 29 Aralık Perşembe günü ekranlara gelen 63. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 63. BÖLÜM KONUSU

Hayri'nin konağa dayanması onu Feride ve Muzo ile karşı karşıya getirir. Muzo sayesinde olay çıkmadan uzaklaşır. Sedat ile çıktıkları kısa tatilden dönen Nalan'ı arayan Metin; ona babasıyla ilgili anlatacağı şeyler olduğunu söyler ve Nalan'la buluşmak ister. Nalan, Metin'le buluştuktan sonra Feride ile büyük bir hesaplaşma yaşar ve bu hesaplaşma sonrası Feride çok önemli bir karar verir.

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👉CAMDAKİ KIZ 63. BÖLÜM İZLE

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👉CAMDAKİ KIZ 63. BÖLÜM İZLE