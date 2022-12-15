📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 22. bölüm İZLE

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her perşembe olduğu gibi bu perşembe de saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geldi. Geçen haftadan beri meraklı bekleyiş içine giren seyirciler, Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekliyordu. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 22. yeni bölümüne dair detaylar...

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her perşembe olduğu gibi bu perşembe de saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geldi. Geçen haftadan beri meraklı bekleyiş içine giren seyirciler, Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekliyordu. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 22. yeni bölümüne dair detaylar...

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 22. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 22. BÖLÜM KONUSU

Aynı pijamaları giyen Sadi ve Songül'ün renkli ve romantik anlarının ekrana geldiği sahnede Sadi, Songül için hazırladığı kahvaltıyı yatağa getirerek sürpriz yapıyor.

Songül'ün çıkardığı yüzüğü Feraye'yi geri getiren Sadi, yeniden Songül'ün yüzünü güldürüyor.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 22. BÖLÜM İZLE

Kıvanç'ın Derya'ya hesap sorduğu olayda ikili arasındaki ilişkinin gidişatı merak konusu olurken, Mert'in cinayet şüphelisi olarak tutuklanması herkesi şoke ediyor.

Yaver ve Meltem'in karşılaşması dikkat çekerken aksiyon sahneleri yeni bölüme olan heyecanı giderek yükseltiyor.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 22. BÖLÜM İZLE