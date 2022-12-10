Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '10 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 10 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
İşte 10 Aralık Cumartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
10 ARALIK CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 10 Aralık Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
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10 ARALIK CUMARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI:
59-65-86-41-63-1 Joker: 27 Süperstar: 60