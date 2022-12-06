Ben Bu Cihana Sığmazam 12. BÖLÜM İZLE - | BBCS 12. bölüm izle - (Ben Bu Cihana Sığmazam TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 12. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 12. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 6 Aralık Salı günü yayınlandı. 12. bölümünde neler yaşanacak? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 12. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının sevilen dizielrinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 6 Aralık Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkıyor. Heyecanla beklenen 12. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 12. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 12. BÖLÜM KONUSU

Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır.

Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır.

Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür.

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Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna, anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar.

Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

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Cezayir'e bir sürpriz yapmaya hazırlanırken Cezayir beklenmedik anda ailesiyle ilgili kararını verir ve Leyla'yı da Firuze'yi de şaşırtır.

Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelir. Cezayir, Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verir ama bu karşılığın bedeli Cezayir için çok ağır olur. En yakınlarından birini kaybeder.

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 12. bölüm izlemek için tıklayın

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